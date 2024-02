BGY Airport Granfondo | svelati i tre percorsi dell’edizione 2024

(Di domenica 18 febbraio 2024) La BGYanche quest’anno conferma i tre tradizionali. La manifestazione ciclistica amatoriale, che si svolge sotto l’egidia della Federazione Ciclistica Italiana, è in programma domenica 5 maggioa Bergamo.Dopo aver vissuto la giornata della vigilia con la distribuzione dei numeri e dei pacchi gara e l’Expo Village, ospitati dalla nuova location all’interno della nuova sede di Santini Cycling Wear, la partenza della manifestazione sarà sempre da Via Marzabotto, nel cuore della città di Bergamo, e i partecipanti potranno decidere anche in corso d’opera se optare per il percorso corto, quello medio o il lungo, tutti divertenti e molto suggestivi e capaci di mettere in risalto le bellezze del territorio orobico. I tresono adatti a ogni tipologia di ciclista e a ...

L'Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio, ufficialmente Aeroporto Internazionale Il Caravaggio e anche noto con il nome commerciale di Milan Bergamo Airport (utilizzato nel sito ufficiale dell'aeroporto), (sigla IATA BGY) è un aeroporto italiano situato nel comune di Orio al Serio, a 5 km di distanza dal centro di Bergamo e 50 km dal centro di Milano; occupa anche porzioni dei comuni di Grassobbio e Seriate. È una delle tre basi operative principali di Ryanair, assieme all'aeroporto di Dublino e all'aeroporto di Londra-Stansted. È il terzo scalo italiano per numero di passeggeri.

All'aeroporto ora si può andare anche in bicicletta: Per un amante del cicloturismo o per chi preferisce questo mezzo per muoversi ora è quindi possibile atterrare in aereo al Milan - Bergamo Airport BGY, scaricare la propria bicicletta e partire in ...

