Betori | «Il lavoro è dignitoso se è sicuro»

(Di domenica 18 febbraio 2024) Firenze, 18 febbraio 2024 – Sono sempre gli ultimi che se ne vanno per primi. È spesso così quando si muore lavorando nei cantieri come quello di via Mariti. Il cardinale arcivescovo, Giuseppe, oggi pomeriggio nell’omelia della messa del rito di elezione dei catecumeni, non manca di farlo notare: “In questa tragedia si intrecciano i temi della sicurezza e della convivenza sociale. Firenze ricordi per sempre il sacrificio di Mohamed, Taoufik, Mohamed e di Bouzekri (ancora disperso e che si teme di non trovare vivo), venuti da lontano per lavorare insieme a Luigi, che con loro ha perso la vita, e con gli altri feriti, anch’essi provenienti da altre nazioni, per dare forma nuova a uno spazio cittadino da tempo abbandonato. Sono persone migliori di chi li definisce stranieri, attribuendo loro più doveri che diritti. Quando si guardano e si giudicano con distacco, ...