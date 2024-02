Bergomi | «Nel gruppo Inter importante uno! È un ex calciatore»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 18 febbraio 2024)ha parlato dell’importanza di un membro dello staff, si tratta di un ex giocatore. Ne ha parlato in un suovento in collegamento su Sky Sport. MEMBRO DELLO STAFF – Beppeha parlato così dell’importanza dell’exdell’: «Io vorrei sottolineare il ruolo di Riccardo Ferri all’no di questo. Lo fa con un’eleganza particolare, questo è moltoper l’. Tutti gli vogliono bene, si fa rispettare e ha sempre una parola giusta per tutti. Il comportamento per la squadra è da vero Campione nel ruolo che ricopre, avere dei punti di riferimento come Ferri all’no di undel genere è».-News - ...