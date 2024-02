Bergamo | 19enne travolto e ucciso da bus

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 18 febbraio 2024) 15.35 Unè stato investito eda un autobus di linea a. Il giovane era con il monopattino. In quel momento lo spingeva a piedi,sembra proprio per raggiungerlo e salirci con gli amici. L'autista non l'avrebbe visto e ha trascinato per alcuni metri il ragazzo e il monopattino. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma per ilnon c'è stato nulla da fare. L'autista del bus è sotto choc.