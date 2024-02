Bergamo | investito in stazione Uno degli amici | “Stavamo correndo per salire in fretta sul bus”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 18 febbraio 2024), 19 febbraio 2024 – È mortoda un autobus dell’Atb (l’Azienda trasporti cittadina) davanti alladi. Il bus lo ha trascinato per diversi metri. L’autista se l’è ritrovato alla sua destra e non ha fatto in tempo a vederlo e frenare. Sotto le ruote del mezzo è rimasto il suo orologio. La vittima si chiamava Zaccaria Belatik, 19 anni, origini marocchine ma nato in Italia, residente con la famiglia originaria di Casablanca (papà, mamma, una sorella e un fratello minori) alla frazione Grignano di Brembate. La tragedia si è verificata ieri mattina alle 8.40, in città. Secondo i primi accertamenti svolti da parteagenti della polizia locale, il giovane si stava dirigendo dal terminal dei tram verso la fermata dell’autobus, dalle parti della rotonda delle Autolinee. ...