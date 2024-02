Bergamo | cerca di prendere al volo l’autobus ma viene travolto | morto un ragazzo di 19 anni

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 18 febbraio 2024) Undi 19questa mattina, 18 febbraio 2024, intorno alle ore 8,40, a, investito da un autobus di linea davanti alla stazione. Secondo una prima ricostruzione, il, che era con due amici e portava a mano un monopattino, voleva fermareper salire a bordo e si è messo a correre alla destra del mezzo. L’autista non l’ha visto: ilè stato trascinato per alcuni metri prima che il bus si fermasse. I medici del 118 arrivati sul posto hanno provato a rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare. Gli amici hanno raccontato che si erano incontrati e volevano andare a Borgo Palazzo, per questo stavano aspettando il tram. Ma, visto che non arrivava, hanno notato il bus dell’Atb, la linea 8 diretta a Gleno-Seriate, in partenza e ...