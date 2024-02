Bergamo | 19enne travolto e ucciso da un autobus davanti agli amici | voleva prendere il mezzo

(Di domenica 18 febbraio 2024) Incidente mortale a. Un ragazzo di 19 anni è stato investito eda undi linea attorno alle 8,40 di domenica 18 febbraio. L’incidente è avvenuto in piazzale Marconi, crocevia delle stazioni delle autolinee, ferroviaria e del tram. Il giovane stava spingendo a piedi il monopattino e, stando a quanto ricostruito,raggiungere ilper salirci al volo quando è stato. Ilsi trovava con glie, secondo quanto riporta Repubblica,andare a Borgo Palazzo. I ragazzi stavano aspettando il tram ma visto che non arrivava, notando l’, hanno provato a prenderlo al volo. Il ragazzo, italiano proveniente da una famiglia marocchina, si è messo ...

Rasmus Winther Højlund (Copenaghen, 4 febbraio 2003) è un calciatore danese, attaccante del Manchester Utd e della nazionale danese.

Strage Sinnai, assolto Beniamino Zuncheddu: "Mi sentivo come un uccellino in gabbia": leggi anche Bergamo, visita in Psichiatria poi l'omicidio del marito: cosa si sa L'assoluzione L'ex ...irreversibile e muore tre giorni dopo THOMAS BRICCA La sera del 30 gennaio ad Alatri il 19enne ...

Bergamo, auto si ribalta in galleria: morta una ragazza di 26 anni: Martina Viscardi era laureata in Scienze della comunicazione all'Università di Bergamo. La salma è ... Appena pochi mesi fa, a maggio, suo fratello 19enne, Admir, era morto in un altro incidente, sempre ...

Salvini: "Chi ha rapinato mio figlio era già stato arrestato due mesi fa. Spero che li prendano": "Mio figlio è stato rapinato come altri a Bergamo, Milano e Roma. Spero che li becchino e spero che ... Il 23 dicembre scorso Federico Salvini , il figlio 19enne del ministro delle Infrastrutture, si ...