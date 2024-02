Benedetta Pilato | podio mondiale Nuoto | per la tarantina medaglia di bronzo nei 50 rana femminile a Doha

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI Nuoto ORARI BATTERIE, SEMIFINALI E FINALI DI OGGI: GLI ITALIANI IN ... (oasport)

Benedetta Pilato (Taranto, 18 gennaio 2005) è una nuotatrice italiana, specializzata nella rana, primatista italiana sui 50 metri (29"30) e campionessa europea in carica sui 100 metri..

Taranto verso il doppio commissario: Comune ed ex Ilva Dallo sport le buone notizie: Pilato in finale mondiale, la squadra di volley è salva e resta in serie A: C'è soprattutto Benedetta Pilato in finale mondiale a Doha, nei 50 metri rana femminile di nuoto.

Simona Quadarella, doppietta d'oro ai Mondiali: trionfo anche negli 800: Tra gli altri risultati della giornata spicca quello di Benedetta Pilato, la giovane tarantina si qualifica per la finale dei 50 rana. La campionessa italiana, dopo la mancata finale dei 100, ha ...

Nuoto: Mondiali. Pilato in finale nei 50 rana, fuori Bottazzo: "Ho dato il massimo, ho questo adesso e va bene così". DOHA (QATAR) - Dopo la delusione per la mancata finale nei 100, Benedetta Pilato conquista la finale nei 50 rana ai Mondiali di nuoto in corso a Doha. La campionessa azzurra ha chiuso la seconda semifinale in 29"91 alle spalle della due volte campionessa del mondo ...