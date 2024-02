Benedetta Pilato | bronzo nei 50 rana ai Mondiali di nuoto a Doha

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024)(Qatar), 18 febbraio 2024 –ha vinto la medaglia dinei 50aidi, in corso a. Quarto podio iridato, unica a riuscirci in questa disciplina nella storia delazzurro, per la 19enne tarantina, che ha terminato la finale odierna con il crono di 30"01. In quattro edizioni deilaè sempre salita sul podio: ha portato a casa la medaglia numero dieci per l'Italia in questa edizione del Mondiale. Oro per la regina Ruta Meilutyte (29"40), al terzo titolo iridato consecutivo. Argento per la cinese Qlanting Tang (29"51).