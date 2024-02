Belen rompe il silenzio | la verità sulla fine con Elio che nessuno si aspettava

(Di domenica 18 febbraio 2024) Ti sei mai chiesto cosa succede nella vita sentimentale diRodriguez? Bene, sembra che la showgirl argentina abbia deciso di fare chiarezzasua relazione conLorenzoni. Ecco cosa sappiamo al riguardo. Le vocipossibile rottura traRodriguez edLorenzoni hanno alimentato la curiosità dei fan e dei curiosi. Ma cosa c'è di vero in tutto questo? Larelazione traRodriguez edLorenzoniha finalmente deciso dire ile chiarire la sua posizione. Dopo settimane di incertezza, finalmente arrivano delle dichiarazioni dirette dalla diretta interessata. La storia tra la showgirl e Lorenzoni ...

Pubblicato il 22 Gennaio, 2024 In questo periodo Chiara Ferragni e Belen Rodriguez , anche se per motivi diversi, sono le vip più chiacchierate del ... (dayitalianews)

Personaggi TV. Non deve essere un periodo facile quello di Chiara Ferragni che da dicembre sta combattendo contro le accuse di truffa dopo il caso ... (tvzap)

Non si sa quali sono le ragioni che hanno portato Belen ed Elio Lorenzoni a chiudere la loro storia d'amore. La love story era cominciata appena ... (today)

Aitana, all'anagrafe Aitana Ocaña Morales (Barcellona, 27 giugno 1999), è una cantautrice spagnola.

Belen, De Martino durissimo: "Alessia Marcuzzi conosce bene certe dinamiche": Stefano De Martino rompe il silenzio sul presunto flirt con Alessia Marcuzzi . I due, al centro del gossip da tempo, sono stati tirati in ballo da Belen Rodriguez . La showgirl argentina ha infatti confermato la storia ...

E se l'abito ti tradisce proprio a Sanremo 13 volte in cui è successo: Alle volte un imprevisto non calcolato, per esempio un tacco che s'impiglia o una collana che si rompe, altre volte ricercato con l'intenzione di creare chiacchiericcio, frutto di dettagli messi lì ...

Belen rompe il silenzio: la drastica decisione (dopo l'addio del nuovo fidanzato): La showgirl e l'imprenditore facevano coppia da cinque mesi, ma qualcosa è andato ...