Belen Rodriguez rompe il silenzio | risponde a tono alle critiche

(Di domenica 18 febbraio 2024)il, la storia d’amore con Elio è finita? La showgirlnumerosissimetra i comentida diverse settimane non condivide più nessun scatto in compagnia del suo ultimo fidanzato Elio. L’amore tra i due è davvero naufragato? E’ sempre più criticata, commentata, seguita ogni vicissitudine che riguardo la nota showgirl argentina e conduttrice televisiva. Lasi sta godendo alcuni giorni di assoluto relax con gli amici di sempre, mentre Santiago si trova con papà Stefano, e la piccola Luna Marì col suo papà Antonino. Leggi anche Amici, tre nuovi allievi conquistano la maglia del Serale. Ecco cos’è accaduto La replica social: la showgirl ...

María Belén Rodríguez (Buenos Aires, 20 settembre 1984) è una modella, conduttrice televisiva e showgirl argentina naturalizzata italiana.

Belen rompe il silenzio: la verità sulla fine con Elio che nessuno si aspettava: Ti sei mai chiesto cosa succede nella vita sentimentale di Belen Rodriguez Bene, sembra che la showgirl argentina abbia deciso di fare chiarezza sulla sua relazione con Elio Lorenzoni. Ecco cosa sappiamo al riguardo. Le voci sulla possibile rottura tra Belen ...

Vip in fuga al caldo, ecco chi è partito per una vacanza esotica: Belen Rodriguez e Martina Colombari a Dubai Belen Rodriguez ha trascorso qualche giorno a Dubai, una toccata e fuga in compagnia dell'amica del cuore Patrizia Griffini. Non ha dimenticato i follower, ...

Il principe Harry pensa al ritorno: "Disposto a ricoprire un ruolo reale mentre il Re è malato": Fotogallery - Re Carlo dimesso dalla London Clinic Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Da Belen Rodriguez a Michelle Hunziker, le vip in vacanza Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Antonino Spinalbese, ...