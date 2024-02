Belen Rodriguez | piovono le critiche degli hater | l’epica risposta della showgirl

(Di domenica 18 febbraio 2024) Dopo l’inaspettata finesua storia d’amore con Elio Lorenzoni,ha dovuto nuovamente fare i conti con gli. Laargentina, infatti, si è ritrovata al centro di numerosesotto l’ultimo scatto pubblicato sui social. Come dimostrato già in passato, la donna non ha affatto taciuto davanti a questi commenti negativi. L'articolo

María Belén Rodríguez (Buenos Aires, 20 settembre 1984) è una modella, conduttrice televisiva e showgirl argentina naturalizzata italiana.

Belen rompe il silenzio: la verità sulla fine con Elio che nessuno si aspettava: Ti sei mai chiesto cosa succede nella vita sentimentale di Belen Rodriguez Bene, sembra che la showgirl argentina abbia deciso di fare chiarezza sulla sua relazione con Elio Lorenzoni. Ecco cosa sappiamo al riguardo. Le voci sulla possibile rottura tra Belen ...

Vip in fuga al caldo, ecco chi è partito per una vacanza esotica: Belen Rodriguez e Martina Colombari a Dubai Belen Rodriguez ha trascorso qualche giorno a Dubai, una toccata e fuga in compagnia dell'amica del cuore Patrizia Griffini. Non ha dimenticato i follower, ...

Il principe Harry pensa al ritorno: "Disposto a ricoprire un ruolo reale mentre il Re è malato": Fotogallery - Re Carlo dimesso dalla London Clinic Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Da Belen Rodriguez a Michelle Hunziker, le vip in vacanza Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Antonino Spinalbese, ...