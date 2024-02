Beatrice e Anita parlano delle condizioni di salute di Giuseppe | ma la regia toglie l’audio VIDEO

News TV. Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi non è rientrato in casa. Il ragazzo è uscito lunedì dopo essersi ... (tvzap)

La diciassettesima edizione del reality show Grande Fratello va in onda in diretta in prima serata su Canale 5 dall'11 settembre 2023. È condotta da Alfonso Signorini, affiancato dall'opinionista Cesara Buonamici, e da Rebecca Staffelli in qualità di inviata social.

Come sta Giuseppe Anita e Beatrice aggiornano sulle sue condizioni di salute: "Non si è mai ripreso dalla prima volta": Dopo due malori, il calabrese potrebbe lasciare la residenza di Cinecittà e, proprio in queste ore, Anita e Beatrice ne hanno parlato. Come sta Giuseppe Anita e Beatrice aggiornano sulle sue ...

L'ex di Beatrice Luzzi contro Greta Rossetti: "E' da squalifica", poi svela: 'Anita e Varrese Fuori dal GF non vorrà vederli mai più!': ... in ultimo, Beatrice Luzzi continuerà ad avere rapporti di amicizia con (quasi tutti) i concorrenti ... Credo continuerà a frequentare tutti, tranne forse Massimiliano Varrese e Anita Olivieri. Anzi, su ...

Grande Fratello, il piano di Anita e Letizia, pronte a nominare Perla: ... loro grande amica e portavoce dei loro malcontenti nei confronti di Beatrice Luzzi . Grande Fratello, la strategia di Anita Oliveri e Letizia Petris contro Perla Vatiero In giardino, Anita Olivieri ...