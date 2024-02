Beach soccer | Italia già ai quarti | come cambia il tabellone dei Mondiali con le eliminazioni di Argentina e Spagna

(Di domenica 18 febbraio 2024) L’si è qualificata aidi finale deidi, in corso di svolgimento sulla sabbia di Dubai (Emirati Arabi Uniti). La nostra Nazionale ha sconfitto gli USA per 3-1 e l’Egitto per 6-2, issandosi al comando della classifica del gruppo A con sei punti proprio davanti ai padroni di casa (cinque punti). Gli azzurri affronterano i medio-orientali nella giornata di lunedì 19 febbraio (ore 16.30) nello scontro diretto che metterà in palio il primo posto nel raggruppamento. L’incrocio aidi finale sarà contro le squadre provenienti dal gruppo B. Chi avrà la meglio traed Emirati Arabi Uniti affronterà la seconda classificata dell’altro girone, mentre chi chiuderà al secondo posto dovrà incrociare la vincitrice di quel raggruppamento. ...

Il calcio da spiaggia (in inglese beach soccer) è uno sport derivato dal gioco del calcio e a esso simile, ma giocato sulla sabbia.

L'Ostiamare si carica per la trasferta in Sardegna, Tinti: 'Mi aspetto una partita difficile': ... l'analisi di Michele Pisanu 'Dobbiamo dare tutti qualcosa in più in questo momento' Marco Giordani saluta il Montespaccato per un po', rappresenterà l'Italia ai Mondiali di Beach Soccer [ufficio ...

Italbeach soccer è già ai quarti di finale del Mondiale in Dubai: BEACH SOCCER - Italia è qualificata ai quarti di finale dei campionati del mondo che si stanno disputando in Dubai. Tutto ciò grazie al successo degli Emirati Arabi Uniti sugli Usa per 3 - 2 dopo i ...

Rai Sport HD - Sci Alpino, Pallavolo Coppa Italia e Calcio Femminile - Domenica 18 Febbraio 2024: Dopo di che, alle ore 10:15 , avviene la replica del match di beach soccer tra Egitto e Italia , parte dei Mondiali 2024 di beach soccer , da Dubai negli Emirati Arabi , con la telecronaca di Lucio ...