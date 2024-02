Beach soccer | i Mondiali a Dubai L’Italia batte l’Egitto | è già ai quarti Gol viareggini di Bertacca e Fazzini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) ITALIA 6 EGITTO 2 ITALIA: Casapieri, Alla, Josep Jr, Sciacca, Giordani; Carpita, Miceli, Genovali,, Zurlo. All. Del Duca. EGITTO: Elsayed, Hussein, Bahgat, Sasa, Costa; Hassan, Elshahat, Samir, Taha, Ahmed, Loha, Paulo. All. Abellatef. Arbitri: Aecio Fernandez (Uru), Gumercindo Batista (Pan), Gonzalo Carballo (Sal), Yuichi Hatano (Gia); al cronometro Abdulaziz Abdullah (Kuw). Marcatori: 7’10’’ pt Sciacca (I), 10’45’’ Sasa (E), 11’16’’(I); 3’25’’ st Miceli (I), 4’15’’ Sasa (E), 8’38’’ Josep Jr (I); 0’17’’ tt(I), 10’33’’ Giordani (I). Note: ammoniti Zurlo (I), Bahgat (E) e Taha (E); parziali frazioni 2-1 pt, 2-1 st, 2-0 tt. – Vittoria con vista già suidi finale per l’Ital“alla viareggina“ che ieri nella sua seconda gara del ...