Batteri e umidità | ecco i nemici dei libri antichi

(Di domenica 18 febbraio 2024) Sono ie l’che si annidano tra i polverosi testi di una biblioteca, mettendo a rischio la sopravvivenza della secolare memoria scritta di un territorio. Migliaia didevono essere mantenuti in ambienti asettici per impedire ae microorganismi di fare della carta naturale il loro piatto forte. Non tutti i testi però possono godere di questo trattamento privilegiato e quindi invecchiano secolo dopo secolo consumandosi lentamente tra gli scaffali delle librerie. Alla domanda su come rallentare questo processo naturale indotto da fattori chimici e microbiologici, ha tentato di dare una risposta un team di 19 studenti dell’Istituto Torno di Castano Primo, attraverso lo studio di dueconservati nella Biblioteca Capitolare di Busto Arsizio. Tra ...

La carta è un materiale igroscopico, composto da materie prime soprattutto vegetali, unite per feltrazione ed essiccate. Si presenta nella forma di fogli sottili. Può essere arricchito da collanti, cariche minerali, coloranti e diversi additivi.

Il dottor Silvestre: 'Con l'elevato tasso di inquinanti nell'aria, virus e batteri continueranno a colpire bambini e fragili': ...situazione rischia di andare avanti ancora a lungo facilitando la diffusione di virus e batteri che ... locali chiusi (scuole, palestre) ed eccessivamente riscaldati con percentuale di umidità non ...

Il "più antico fossile italiano" non è quello che sembrava: ... ma più raro in quelli di vertebrati: la cosiddetta carbonificazione, dovuta all'azione di batteri ...esempio quando i reperti vengono conservati in teche prive di sistemi per il controllo dell'umidità. ...

Ecco perché non dovresti MAI bere acqua dal rubinetto degli aerei: Sebbene viaggiare in aereo possa effettivamente disidratare a causa della bassa umidità presente in ... coli e altri batteri coliformi, indicatori di una possibile presenza di patogeni nocivi. Questa, ...