Basket Serie B Interregionale Senigallia chiude vincendo

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 18 febbraio 2024) La Goldengas batte il Pescara81-74 in un match insignificante, 18 Febbraio 2024 – Non contava nulla questa partita per la Goldengas così come per il Pescaraper via di un regolamento discutibile che aveva già deciso il futuro delle due squadre, conche era già sicura dell’accesso al girone Gold e Pescara a quello Play-Out. Ne esce un match senza pressioni che la Goldengas per almeno 20 minuti, confermando di non vivere un momento brillante, non gioca certo bene, finendo sotto al riposo lungo 34-43. Poi nella seconda metà di gara un altro match con i biancorossi che rientrano e poi chiudono nel finale con ben sei uomini in doppia cifra, sul 81-74. Finita la stagione regolare, ora per entrambe si fa sul serio nella seconda fase nella quale la Goldengas cercherà un piazzamento tra le ...