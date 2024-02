Basket serie B Ferrara esagerata | alla seconda fase da quarta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) sansecremona 5893 SANSE: Zovadelli, Resmini, Belloni 14, Galdiolo 8, Pedretti, Fiammenghi 3, Vecchiola 8, Galli 11, Cottarelli 2, Vacchelli 8, Speronello 4. All. Coccoli.: Bellini 4, Romondia 15, Cattani, Drigo 11, Kuvekalovic 21, Porfilio 2, Yarbanga 5, Cecchetti 19, Manias 2, Bbio 7, Jovanovic 2, Marchini 5. All. Benedetto. Parziali: 13-29; 38-45; 47-71. E’ la miglior versione da trasferta diquella che sbanca il campo di Cremona e si guadagna l’accesso al Play-In Gold, dopo una partita dominata in lungo e in largo contro una Sansepriva degli acciaccati Bona e Piarczak. Gli uomini di Benedetto approcciano in maniera perfetta e nell’ultimo quarto toccano ...