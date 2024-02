Basket | Olimpia Milano-Gevi Napoli | finale Coppa Italia | ultime e diretta tv

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 18 febbraio 2024) Erano partite in otto e dopo varie scremature (quarti die semifinali) sono rimaste soltanto in due. Una coppia di società che ha superato le forche caudine dei turni precedenti e che adesso è arrivata vicinissima alla conquista di questo trofeo nazionale messo in palio dalla LegaA. Lo scorso anno ha trionfato, un pochino a sorpresa, Germani Brescia che alzò lanell’ultimo atto battendo Virtus Segafredo Bologna. Quest’anno, però, questa edizione dellanostrana ospitata dalla regale Torino è molto diversa rispetto al passato: le due finaliste del 2022/23 hanno conosciuto l’eliminazione nei turni precedenti e non potranno dare vita alla rivincita. L’alloro cambierà, quindi, padrone. Ma quale strada prenderà? Su questa autostrada della nostra pallacanestro sono due le ...