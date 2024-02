Basket | la GeVi Napoli firma l’IMPRESA in Coppa Italia! Olimpia Milano ko in finale | primo trofeo per la società partenopea

(Di domenica 18 febbraio 2024) Lacompie un’impresa gigantesca inLa squadrabatte inl’per 72-77 e consegna così ilalla giovanedel capoluogo campano – esattamente come un anno fa con la Germani Brescia. La ‘cenerentola’ completa il capolavoro dopo aver fatto cadere sotto i suoi colpi la stessa Leonessa nei quarti die la Reggiana in semi(sotto anche di dodici lunghezze), con l’che ha cercato fino alla fine di rimanere in partita ma non è riuscita a ribaltare l’inerzia a suo favore. Tyler Ennis si prende il premio di MVP con 21 punti segnati, insieme ai 14 di Jacob Pullen ed i 13 ...

La SS Napoli Basket 2016, denominata Gevi Napoli per motivi di sponsorizzazione, è una società di pallacanestro italiana con sede a Napoli.

