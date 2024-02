Basket Frecciarossa Final Eight Coppa Italia ? | le innovazioni tecnologiche su DAZN

(Di domenica 18 febbraio 2024) È grande l’attesa per le semii e lae delladidi, in programma oggi 17 e domani 18 febbraio sul parquet dell’Inalpi Arena e in diretta streaming su.Per le fasii dell’evento cestistico tra i più attesi della stagione, che quest’anno ha visto anche l’inserimento delladella LegaFemminile,si prepara a mettere in campo un’indimenticabile esperienza sportiva per tutti i tifosi.Uno spettacolo ricco di innovazione e intrattenimento che - dopo i primi esperimenti effettuati con la BodyCam nel massimo campionato calcistico - vede ora il debutto per la prima volta in ...

La Coppa Italia di pallacanestro maschile 2024 è la quarantottesima edizione del torneo. Si disputerà tra il 14 ed il 18 febbraio 2024. Nota per ragioni di sponsorizzazione come Frecciarossa Final Eight 2024, sarà giocata, come l'edizione precedente, alla Inalpi Arena di Torino.

Basket, Napoli va in finale di Coppa Italia: la festa dei giocatori con i tifosi a Torino: Ennis, Sokolowski e Pullen trascinano dopo 18 anni la Napoli cestistica in finale di Coppa Italia Frecciarossa. Nella semifinale la GeVi supera dopo un supplementare la Unahotels Reggio Emilia, conquistando la finalissima per il titolo. A fine partita grande festa dei giocatori con i tifosi ...

Basket, Napoli rimonta Reggio Emilia e va in finale di Coppa Italia: Continua il sogno della GeVi Napoli, che al supplementare batte 78 - 87 la Unahotels Reggio Emilia nella seconda semifinale della Frecciarossa Final Eight di Torino, conquistando il pass per la finale di Coppa Italia, dove affronterà l'EA7 Emporio Armani ...

Basket Final Eight Coppa Italia: Milano è tornata super, Napoli firma l'impresa: domani la finale: Per quanto visto nelle prime due gare della Frecciarossa Final Eight di Torino , una missione non così impossibile. Perché l'Olimpia s'è ritrovata nel momento in cui si comincia ad avvertire nell'...