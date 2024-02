Basket femminile A2 Udine passa di un punto 69-70 ma Matelica ha fatto una grande partita

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 18 febbraio 2024) La Halley Thunder perde con la capolista dopo essere state quasi sempre in vantaggio. Sulla sirena il ferro dice no al tiro del sorpasso di Justina Kraujunaite, 18 febbraio 2024 – La Halley Thunderarriva ad un passo – uno solo – dal fare lo sgambetto alla capolista Women Apu Delser Crich, cheal PalaChemiba per 69-70. Le marchigiane disputano unastraordinaria contro le forti e prestanti friulane, per gran parte della gara sono avanti anche in doppia cifra (+10 al 31’), subiscono la rimonta e il sorpasso dinegli ultimi cinque minuti, infine sulla sirena il ferro dice di “no” al tiro di Justina Kraujunaite. Inevitabile il rammarico della Halley Thunder per il successo sfumato d’un soffio, ma altrettanto orgoglio deve esserci in casa ...