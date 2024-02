Basket B nazionale Tutto secondo copione | Taranto – Jesi | 71-91

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 18 febbraio 2024) Insolito episodio con la partita iniziata in un Palas e conclusa in un altro per un guasto tecnico. Il quintetto di Ghizzinardi consolida la quarta posizione, 18 febbraio 2024 –perche vince in casa del fanalino di coda in una gara praticamente senza storia sotto l’aspetto delle forze sulle tavole da gioco. Fatto inconsueto quello accaduto acon la gara iniziata al PalaPalamazzola finita al PalaFiom: insomma iniziata in un impianto e concluso in un altro per un black out dell’energia elettrica alla fine del terzo parziale sul risultato di 49-70 con dominio totale dei leoncelli e con Rossi e Merletto su tutti. Ancora una volta fuori Marulli per l’infortunio al dito. Il regolamento Fip, in casi come questi, è il seguente: “Art.26 Impraticabilità ...