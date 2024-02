Basket B nazionale La Ristopro si riscatta | battuta Ravenna 79-69

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 18 febbraio 2024) La squadra di Niccolai ritrova il successo e fa un passo quasi decisivo per la salvezza. Negri di nuovo top scorer, Giombini domina a rimbalzo. Guasto al tabellone elettronico CERRETO D’ESI, 18 febbraio 2024 – Laaccelera nella ripresa e vince un match cruciale contro. Al PalaChemiba la squadra di Niccolai si rialza, dimenticando l’amaro doppio passo falso romagnolo contro Faenza e Imola e prendendo due punti che le fanno compiere un passo probabilmente decisivo verso la salvezza. Fabriano bissa la vittoria dell’andata ai danni della squadra di Bernardi al termine di una partita non spettacolare, e inoltre condizionata dal guasto al tabellone elettronico del PalaChemiba, ma che ha un peso specifico notevole in vista delle ultime nove giornate di regular season. Laè avanti nel punteggio per tutti i 40?, ma nei ...