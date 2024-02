Banda di usurai | i carabinieri sequestrano beni per oltre 33mila euro

(Di domenica 18 febbraio 2024) Treviglio. Un sequestro dinei confronti di unadi presunti. Questo è quanto accaduto nella mattinata di lunedì 12 febbraio quando, idel Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Treviglio hanno dato corso ad un ordine di esecuzione di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deinei confronti di cinque persone, di età compresa tra i 21 e 46 anni, indagate a vario titolo in concorso per atti persecutori, estorsione e usura. L’attività scaturisce da un’indagine condotta nel periodo tra novembre 2021 e giugno 2023 dalla Sezione Operativa del N.O.R. di Treviglio, a seguito di una denuncia sporta nei confronti degli stessi: la vittima lo avevano costretto a corrispondere un valore che superava i 5000tra somme di denaro, autovetture, ...

La banda della Magliana era un'organizzazione criminale mafiosa nata ed operante a Roma e nel resto del Lazio, attiva tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '90. Il nome, attribuito dalla stampa dell'epoca, deriva dall'omonimo quartiere romano nel quale risiedevano alcuni dei fondatori e dei membri, sebbene altri fossero originari di altre zone della capitale; l'organizzazione si era infatti estesa su tutta la città, potendo contare sulla connivenza di malavitosi di alto livello. È considerata la più potente e violenta organizzazione criminale che abbia mai operato a Roma.

Come cambia Giorgia per non morire, tutte le piroette di Meloni: Fornero, accise, Europa, migranti e blocco navale: ... chiedendo a Renzi "un sussulto di dignità" o lo storico "siamo in mano ad una banda di usurai" rivolto all' Unione europea. E, last but non least, il blocco navale, indiscusso cavallo di battaglia ...

L'avvocata 'strozzata' dalla sua autista e dal suo parrucchiere per 60mila euro: Il cravattaro napoletano di Roma sud: tassi usurai all'800% Il vortice di denaro Quello è stato il ... mettendole pressione e raccontandole di aver rimediato la somma prestata da una banda di albanesi ...

Come cambia Giorgia per non morire, tutte le piroette di Meloni: Fornero, accise, Europa, migranti e blocco navale: ... chiedendo a Renzi "un sussulto di dignità" o lo storico "siamo in mano ad una banda di usurai" rivolto all' Unione europea. E, last but non least, il blocco navale, indiscusso cavallo di battaglia ...