Bambino ingerisce una monetina e rischia il soffocamento | salvato dalla guardia giurata

(Di domenica 18 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ salvo ildi 5 anni che ha accidentalmente ingerito una monetando il. Repentino il salvataggio da parte dellaGiuseppe Alviti, presidente nazionale dell’associazione nazionale guardie giurate, che, fuori servizio, si trovava in prossimità della fermata dell’autobus al Centro direzionale a Napoli, dove è accaduto l’incidente ieri sera dopo le 19. Alviti ha agito prontamente evitando il peggio. “L’ho visto boccheggiare – dichiara Alviti – respirava male e ho praticato la manovra di Heimlich ma ho temuto il peggio”. Solo per precauzione e per gli accertamenti di rito, il piccolo è stato portato al pronto soccorso dell’Ospedale Santobono. “Mi sono sincerato dello suo stato di salute – continua Alviti – e sta bene”. Anche ...