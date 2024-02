Bakayoko | 'Pioli al Milan non mi voleva | Sarri non mi parlava e ho rischiato la rissa con Gattuso'

Tiémoué Bakayoko (Parigi, 17 agosto 1994) è un calciatore francese, centrocampista del Lorient.

Non può vincere il razzismo e poi vince il Milan: ... gli insulti a Balotelli, Bakayoko, Lukaku e Koulibaky recentemente, le assurde parole dell'ex ... nelle chat riprende rumorosamente il brontolio su Pioli. E invece Pioli compie l'ennesimo 'atto' da ...

Il Milan fa 13, ma sono i possibili partenti: a rischio anche CDK: Niente riscatto per Bakayoko, Dest e Vranckx : la dirigenza aveva scommesso su di loro, ma hanno ... L'ultimo mercato aveva regalato a Stefano Pioli anche Divock Origi . Il Milan poneva molte speranze ...

Milan scatenato sul mercato: dopo Kamada, in arrivo altri due colpi: ...un'ottima alternativa per Stefano Pioli. Il Bologna lo valuta non meno di 10 milioni di euro. Milan, c'è anche un altro sogno per il centrocampo. Con gli addii di Sergino Dest e Tiémoué Bakayoko , il ...