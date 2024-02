Badminton | la Danimarca fa suoi gli Europei a squadre 2024 con uomini e donne

La Danimarca (in danese Danmark, AFI: 'tænmk, ) ufficialmente Regno di Danimarca (in danese: Kongeriget Danmark), è uno Stato membro dell'Unione europea e lo Stato più piccolo e più meridionale della Scandinavia, anche se non appartenente alla penisola scandinava. È uno dei tre componenti del Reame danese (Danmarks Rige), insieme alle Fær Øer e alla Groenlandia, che godono in diversa misura di una certa autonomia. La capitale è Copenaghen. Al 1º dicembre 2023 la popolazione della Danimarca è risultata essere pari a 5 964 059 abitanti.