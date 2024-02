Avellino-Casertana lunedì 19 febbraio 2024 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici | convocati Pazienza senza Tito | Cangelosi ritrova Curcio

(Di domenica 18 febbraio 2024) Il cammino dell’dialimenta i rimpianti per un tecnico che ha saputo riportare in alto gli irpini dopo un difficile inizio di campionato; il distacco di 10 punti dalla capolista Juve Stabia è dovuto molto a quella falsa partenza che relega i biancoverdi al momento al terzo posto. Un buon 2 a 2 quello nello scontro InfoBetting: Scommesse Sportive e

Tra le prime 6 della classe il successo arriva solo per l’Avellino che si aggiudica il derby contro l’Avellino , pari per Juve Stabia e Casertana . ... (teleclubitalia)

Il cammino dell’Avellino di Pazienza alimenta i rimpianti per un tecnico che ha saputo riportare in alto gli irpini dopo un difficile inizio di ... (infobetting)

La Casertana Football Club è una società calcistica italiana con sede nella città di Caserta. Milita in Serie C.

Avellino-Casertana, superderby d'alta quota ilmattino.it

Avellino-Casertana, Pazienza non rinuncia alla difesa a tre Ottopagine

Juve Stabia ko dopo quattro mesi. Benevento, colpo a Picerno: Le vespe cadono 2-0 a Catania dopo 16 risultati utili di fila. Restano comunque in testa a +6 sul Picerno, battuto in casa 2-1 dai sanniti ...

Girone C di Serie C, il pronostico di Avellino-Casertana: Al Partenio - Lombardi lunedì sera (20.45) si gioca un interessante Avellino-Casertana. Solo un 2-2 (rocambolesco) per gli irpini contro il Potenza mentre la squadra di Cangelosi è tornato al successo ...

Avellino-Casertana, i convocati di mister Pazienza: In vista di Avellino-Casertana, 27esimo turno di Lega Pro, mister Michele Pazienza ha diramato la seguente lista di convocati ...