Autovelox | è boom di multe in Italia | incassi di 1 | 54 miliardi

(Di domenica 18 febbraio 2024) Nel corso del 2023, famiglie e cittadini privati hanno versato ai Comuni un totale di 1 miliardo e 535 milioni di euro instradali, registrando un aumento del 6,4% rispetto all’anno precedente e del 23,7% rispetto al 2019. Anche considerando l’andamento dell’inflazione, l’aumento rispetto all’anno precedente alla pandemia è del 6,9%. Le sanzioni sono principalmente concentrate nel Centro-Nord, rappresentando l’84,3% del totale, con un aumento significativo nei centri medio-piccoli, che hanno registrato aumenti superiori al 50% rispetto al 2019. Tra le città, Firenze primeggia come zona con maggiori sanzioni. Perchè questi aumenti Le ragioni di questo aumento, come spiega il quotidiano, sono diverse: un maggior numero di spostamenti, un aumento dei controlli, un’incrementata frequenza di infrazioni, l’utilizzo di strumenti più rapidi per la riscossione e ...

