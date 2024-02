Autonomia | P de Luca Pd | ' destra sta spaccando Italia | ci opporremo con forza'

(Di domenica 18 febbraio 2024) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Tra scelte di politica economica e proposte di riforma, lasta smantellando le istituzioni democratiche el', creando cittadini di serie A e di serie B. Basta guardare ai fatti: dalla legge di bilancio che ha tagliato i servizi, aumentato le tasse e sta bloccando la crescita, al Pnrr insabbiato e rimodulato dal governo che ha cancellato miliardi per comuni, asili, ospedali e case di comunità. Per non parlare delle riforme". Così il deputato dem Piero De, capogruppo Commissione Politiche UE alla Camera, intervenendo stamattina a Omnibus su La7. "L'differenziata - così come è stata pensata - è devastante per il Sud: distrugge l'unità nazionale con l'ipotesi di residuo fiscale e senza il previo finanziamento dei Livelli essenziali delle ...

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “Mi stupisce la caduta di stile di De Luca e mi stupisce che le donne di sinistra non siano insorte. Ma questo fa parte ... (calcioweb.eu)

Oggi nuovo comizio di De Luca , ma a Napoli e con parte del mondo della cultura: "Non arretro di un millimetro".Continua a leggere (fanpage)

Elly chi? "Siamo noi capofila di questo moto di protesta sull'autonomia differenziata e ci faremo sentire in maniera sempre più forte" (ilgiornale)

Vincenzo De Luca (Ruvo del Monte, 8 maggio 1949) è un politico italiano, presidente della Regione Campania dal 18 giugno 2015.

... 'Solidarietà e vicinanza alle forze dell'ordine e al commissario Basile per il comportamento incommentabile di De Luca'.: Da una parte c'è il governatore della Campania, Vincenzo de Luca, che organizza una manifestazione di sindaci nella Capitale contro la riforma dell'autonomia differenziata e insulta gli agenti di ...

Terzo mandato, tensione alle stelle, maggioranza divisa ma si tratta, in fibrillazione anche i Pd in scadenza: ... Giovanni Toti (Liguria), Vincenzo De Luca (Campania). Quest'ultimo, 74 anni, particolarmente attivo in settimana: ha portato a Roma il malcontento dei sindaci del Sud (contrari alla autonomia), ha ...

Marcetta su Roma e insulti sessisti. E se i "fascisti" fossero a sinistra: Ricapitoliamo la giornata di venerdì: i sindaci anti autonomia differenziata marciano in blocco sulla Capitale per manifestare il loro dissenso ... lo spettacolo messo in scena ieri da Vincenzo De Luca -...