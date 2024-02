Autonomia differenziata | la riforma è un pasticcio Altro che efficienza | si rischia di spaccare il Paese

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

La protesta dei sindaci e degli amministratori locali avvenuta in questi giorni a Roma, capeggiata dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, apre ad una riflessione politica che non può non tenere conto degli aspetti costituzionali e del clima istituzionale che si sta vivendo. Sul primo piano, l'in quanto tale non è una novità: è da vent'anni che in base alla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, effettuata con la modifica del famoso Titolo V della Costituzione, spetta al potere centrale la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" (art. 117).