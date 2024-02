Auto si ribalta sulla statale Potenza-Melfi | un morto

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di domenica 18 febbraio 2024) Per cause in corso di accertamento, lungo un tratto in cui è attualmente in vigore il divieto di transito ad eccezione dei residenti, lungo la658 "", all’altezza di, un’vettura si èta dopo avere impattatonomamente contro le barriere laterali e, nel sinistro, una persona ha perso la vita. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità,...