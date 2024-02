Attenzione al collutorio | “Usarlo aumenta il rischio di ipertensione e diabete Il motivo? Le sue proprietà antibatteriche”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) Un gesto, per molti di routine, potrebbe rivelarsi dannoso per la salute della bocca e del nostro organismo. Sembrerà un paradosso, ma l’uso di unantisettico, generalmente applicato per migliorare l’igiene orale, è collegato a un aumento deldie anche. Si ritiene che la causa sia dovuta proprio alle sue. Sappiamo per esempio che l’uso di antibiotici può alterare il microbioma intestinale – la colonia di microbi che comprende batteri che svolgono un ruolo importante nel nostro sistema digestivo e immunitario – eliminando i batteri cattivi ma anche quelli buoni. Di recente l’è stata rivolta anche al microbioma orale – la variegata colonia di microbi che popola la nostra bocca – e in particolare ...