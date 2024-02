ATP Rotterdam | SINNER IMPLACABILE! Piega in due set un coriaceo De Minaur | vince il torneo e sorpassa Medvedev!

(Di domenica 18 febbraio 2024) Janniknon si ferma più!ildi: sono 12 i titoli in carriera, il quarto “500” e da domani sarà numero 3 del mondo. Sconfitto con il punteggio di 7-5, 6-4 in due ore e cinque minuti di gioco uno stoico Alex deche le ha provate tutte, ma non è riuscito neanche questa volta a scardinare l’altoatesino. Decerca di scendere in campo con un piglio offensivo, non facendosi sovrastare del ritmo di, venendo avanti e accorciando gli scambi appena possibile, cercando di togliere il tempo all’azzurro. Un piano partita che fondamentalmente dura cinque game, quando al primo tentativo Jannik riesce a strappare la battuta all’australiano, con tre errori commessi dal numero 11 del mondo perché soffocato dalla velocità dello scambio, ...

Il Rotterdam Open, nome ufficiale ABN AMRO Open per ragioni di sponsorizzazione, è un torneo di tennis che si svolge a Rotterdam nei Paesi Bassi. Nato nel 1974 come torneo su sintetico indoor, dal 2000 si gioca su campi indoor in cemento. Fa parte della serie di tornei ATP Tour 500 ed è il più prestigioso torneo di tennis maschile olandese. Il tennista svizzero Roger Federer (2005, 2012, 2018) è attualmente il più titolato nel singolare. La finale del 1984 tra Jimmy Connors e Ivan Lendl fu interrotta durante il secondo set a causa di un allarme bomba e non fu mai conclusa. Dal 2004 il direttore del torneo è l'ex tennista olandese Richard Krajicek.

