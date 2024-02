ATP Rotterdam | Simone Vagnozzi | “Sinner è un ragazzo speciale | de Minaur ha giocato in maniera pazzesca”

(Di domenica 18 febbraio 2024) Il duro lavora paga.è contento e soddisfatto di quanto ottenuto da Jannik, non potrebbe essere altrimenti. Il coach italiano si sta godendo i progressi del tennista che allena, capace di conquistare vittorie una dietro l’altra e di scalare la classifica mondiale. Da domani, l’altoatesino sarà n.3 del ranking, raggiungendo una posizione che nessun italiano aveva mai raggiunto nell’Era Open. Una crescita costante quella del 22enne di Sesto Pusteria, in grado di inserire alcune variazioni nel suo gioco, senza però snaturarsi, ma completandosi. E’ stato sempre questo l’approccio voluto da. Una Finale acontro l’australiano Alex demolto complicata perché il nativo di Sydney ha fatto vedere anch’egli tutti i suoi progressi. “Oggi era un ...

Alex De Minaur , nonostante un’ottima prestazione ed in generale un match abbastanza equilibrato, è stato nuovamente sconfitto da Jannik Sinner in ... (oasport)

Il Rotterdam Open, nome ufficiale ABN AMRO Open per ragioni di sponsorizzazione, è un torneo di tennis che si svolge a Rotterdam nei Paesi Bassi. Nato nel 1974 come torneo su sintetico indoor, dal 2000 si gioca su campi indoor in cemento. Fa parte della serie di tornei ATP Tour 500 ed è il più prestigioso torneo di tennis maschile olandese. Il tennista svizzero Roger Federer (2005, 2012, 2018) è attualmente il più titolato nel singolare. La finale del 1984 tra Jimmy Connors e Ivan Lendl fu interrotta durante il secondo set a causa di un allarme bomba e non fu mai conclusa. Dal 2004 il direttore del torneo è l'ex tennista olandese Richard Krajicek.

