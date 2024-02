ATP Rotterdam | sei i precedenti a senso unico tra Sinner e De Minaur L’australiano ha vinto solo per walk over

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 febbraio 2024) Arriverà il bis per Jannik? Dopo lo straordinario trionfo degli Australian Open, il nostro portacolori cercherà di alzare subito un altro trofeo, dato che oggi sarà in campo per la Finale dell’ATP 500 di. L’ultimo atto del torneo sul cemento indoor olandese metterà di fronte l’altoatesino ad un rivale che, nonostante le giovani carriere, ha già incrociato in diverse occasioni. Sono ben 7, infatti, le sfide dirette tra il nuovo numero 3 del mondo e Alex de. Sei si sono giocati, uno purtroppo no per un infortunio del nativo di San Candido. Ad ogni modo il bilancio è clamorosamente a favore di Jannikcon un netto 6-0. L’azzurro riuscirà ad arrivare a 7? Lo scopriremo oggi a partire dalle ore 15.30. Per il momento andiamo a ripercorrere con la memoria tutti i match. Il primo confronto diretto ...