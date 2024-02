ATP Rotterdam | De Minaur simpatico verso Sinner | “Hai intenzione di perdere una partita?”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 febbraio 2024) Alex De, nonostante un’ottima prestazione ed in generale un match abbastanza equilibrato, è stato nuovamente sconfitto da Jannikin occasione della finale dell’ATP 500 di2024. L’australiano, che può ritenersi comunque soddisfatto del suo torneo in Olanda, ha ceduto per 7-5 6-4 rimediando il settimo ko consecutivo (su altrettanti scontri diretti disputati) contro l’azzurro. Grazie alla finale di, il 25enne nativo di Sydney scala un altro gradino nella classifica mondiale e ritocca il suo best ranking, portandosi in nona posizione davanti all’americano Taylor Fritz e al greco Stefanos Tsitsipas. “Demon”, comprensibilmente stufo di ritrovarsi spesso e volentieri contro la sua “bestia nera” in partite clou (ricordiamo per esempio la finale di Toronto e quella di Coppa Davis), si è reso ...