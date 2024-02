ATP Rotterdam 2024 | Jannik Sinner asso pigliatutto | batte un sontuoso De Minaur e trionfa anche in Olanda

(Di domenica 18 febbraio 2024)è inarrestabile. A, in un colpo solo, il campione azzurro conquista la dodicesima vittoria ufficiale in altrettante partite stagionali, il secondo titolo consecutivo dopo gli Australian Open e la posizione n°3 del ranking mondiale a partire già da domani.un Alex Deai limite della perfezione, autore di una partita in cui ha messo in mostra tutti gli enormi progressi fatti negli ultimi mesi che lo hanno portato in top-10, non ha potuto nulla, arrendendosi per la settima volta al fenomeno di Sesto Pusteria.vince 7-5 6-4, aggiunge ogni settimana che passa un pezzetto importante alla storia sua personale e del tennis italiano, e ora – dopo un paio di settimane di pausa – lo attendiamo tutti per il Sunshine Double di Indian Wells e ...

Rotterdam , 18 febbraio 2024 – Jannik Sinner vince il torneo Atp di Rotterdam 2024 battendo in finale l’australiano Alex De Minaur per 7-5, 6-4 in ... (ilfaroonline)

Sinner ha battuto in finale l’amico De Minaur in due set, vincendo il secondo trofeo dell’anno. Dodicesimo titolo Atp vinto in carriera (corriere)

Il Rotterdam Open, nome ufficiale ABN AMRO Open per ragioni di sponsorizzazione, è un torneo di tennis che si svolge a Rotterdam nei Paesi Bassi. Nato nel 1974 come torneo su sintetico indoor, dal 2000 si gioca su campi indoor in cemento. Fa parte della serie di tornei ATP Tour 500 ed è il più prestigioso torneo di tennis maschile olandese. Il tennista svizzero Roger Federer (2005, 2012, 2018) è attualmente il più titolato nel singolare. La finale del 1984 tra Jimmy Connors e Ivan Lendl fu interrotta durante il secondo set a causa di un allarme bomba e non fu mai conclusa. Dal 2004 il direttore del torneo è l'ex tennista olandese Richard Krajicek.

Corriere della Sera

RaiNews

Tennis: Atp Rotterdam, Sinner batte De Minaur vince torneo e sale subito al numero 3: Jannik Sinner batte Alex De Minaur per la settima volta su sette incontri, nella finale del'Atp 500 di Rotterdam ...

Sinner vince il torneo di Rotterdam, è n. 3 al mondo: ROMA – Jannik Sinner ha trionfato all’Atp 500 di Rotterdam battendo in finale Alex De Minaur in due set, 7-5, 6-4, in due ore e 5 minuti. Per il 22enne altoatesino è il 12mo titolo mondiale che gli ...

Sinner vince a Rotterdam, è subito numero 3 al mondo. L'azzurro ha battuto in finale De Minaur 7-5 6-4: Roma - Jannik Sinner ha vinto il torneo Atp di Rotterdam, battendo in finale l'australiano Alex de Minaur con il punteggio di 7-5 6-4 Con il successo in Olanda, l'azzurro sale da subito al terzo posto ...