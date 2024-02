ATP Rio De Janeiro | Carlos Alcaraz cerca di nuovo il titolo contro Norrie e gli specialisti sudamericani

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 febbraio 2024) Continua lo swing sudamericano sulla terra rossa. Stasera si consumerà il torneo di Buenos Aires, e da domani dall’Argentina si fa un salto fino in Brasile, a Rio de; un 500 che nella storia ha visto vittorie di lusso, tra Rafa Nadal nella prima edizione del 2014, David Ferrer (Fognini) l’anno successivi e, trionfante nel 2022. E che orala seconda affermazione. Non in fila, poiché lo scorso anno venne sorprendentemente sconfitto da Cameronal termine di una partita combattuta. L’che si è visto a Buenos Aires pare di buon livello in vista della trasferta verso gli Stati Uniti tra Indian Wells e Miami, dove dovrà più guardarsi indietro, visti i tanti punti da difendere su Jannik Sinner e Daniil Medvedev (lo stesso per ...