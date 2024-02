ATP Rio de Janeiro 2024 | Andrea Pellegrino sconfitto nell’ultimo turno delle qualificazioni

(Di domenica 18 febbraio 2024) Non ci saranno tennisti italiani nel tabellone principale dell’ATP 500 di Rio deè stato infattidall’argentino Francisco Comesana, numero 119 della classifica mondiale, in due set con il punteggio di 6-3 6-2 dopo un’ora e ventitré minuti di gioco. Una partita nel quale l’argentino ha messo a segno 7 ace, vincendo l’83% dei punti quando ha servito la prima. Tante difficoltà, invece, percon la prima, visto che ha vinto appena il 53%. L’equilibrio del primo set si spezza nel quarto game, quando Comesana riesce a strappare il servizio all’azzurro.deve salvare due ulteriori palle break nell’ottavo gioco, ma nel game ...

L'ATP Tour 500 (precedentemente noto come ATP World Tour 500 Series) è una serie di tornei maschili di tennis organizzata dall'ATP a partire dal 2009 in sostituzione degli ATP International Series Gold (che già nel 1998 avevano sostituito gli ATP Championship Series). Si tratta del quarto circuito per importanza, dopo i tornei del Grande Slam, le ATP Finals e i Masters 1000.

