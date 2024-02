ATP Los Cabos 2024 | Tsitsipas per la conferma del titolo | sfida a Zverev Arnaldi vuole sorprendere

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 febbraio 2024) Si avvicina l’appuntamento con il Sunshine Double: Indian Wells e Miami come al solito occuperanno tutto il mese di marzo e a precederli ci sono una serie di tornei in preparazione di questi due Masters 1000. Da quest’anno c’è un doppio appuntamento in Messico: non solo Acapulco, ma anche il torneo di Losche era in calendario tra la fine di luglio e l’inizio di agosto. Il campione in carica è Stefanosche lo scorso anno, Australian Open a parte, in Messico espresse forse il miglior tennis del 2023. Era il periodo della (temporanea) separazione con il padre Apostolos e l’avvicinamento a Mark Philippoussis, soluzione che però non ebbe continuità e durò poco. Quest’anno il greco arriva fuori dalla top 10 e alla ricerca delle migliori sensazioni: chissà che l’aria messicana non possa ridestarlo. In gara ci sarà anche Alexander ...