ATP Doha 2024 | Giulio Zeppieri accede al main draw grazie alla vittoria su Damir Dzumhur

(Di domenica 18 febbraio 2024) A, in Qatar, nel torneo di categoria ATP 250, saranno presenti nel tabellone principale di singolare maschile tre azzurri: a Lorenzo Musetti, accreditato della settima testa di serie, e Lorenzo Sonego, si aggiunge, che supera il bosniaconel secondo ed ultimo turno delle qualificazioni per 7-5 6-1 in un’ora e venticinque minuti di gioco. Nel primo setsciupa una pbreak in apertura e poi cede il servizio a trenta, riscattandosi però prontamente e centrando l’immediato controbreak a quindici. L’azzurro può recriminare, perché non riesce a convertire una pbreak nel quinto game ed altre due nel settimo, poi è lui a rischiare, quando nel decimo game deve cancellare un set point prima di arpionare il 5-5. ...