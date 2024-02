ATP Delray Beach | la pioggia blocca le finali | il derby statunitense tra Fritz e Paul si gioca domani

Il Delray Beach Open, noto anche come Delray Beach Open presented by VITACOST.com per motivi di sponsorizzazione, è un torneo di tennis maschile che si svolge annualmente a Delray Beach in Florida, su campi in cemento. Il torneo dal 1993 al 1998 il torneo è stato giocato a Coral Springs. Attualmente si gioca a Delray Beach nel mese di febbraio. È l'unico torneo ATP in cui si svolge dal 2001 anche l'ATP Champions Tour, in un unico grande evento.

Ubitennis

OA Sport

Tennis, Atp Delray Beach: Fritz contro Paul in finale: Festa a stelle e strisce a Delray Beach. Il numero 1 degli USA, il campione in carica Taylor Fritz, e il numero 2 Tommy Paul scenderanno in campo per il ...

Tennis: torneo Delray Beach, la finale è Fritz-Paul: DELRAY BEACH (USA) (ITALPRESS) - Taylor Fritz, prima testa di serie, ha raggiunto Tommy Paul in finale del 'Delray Beach Open', Atp 250 da ...

Atp Buenos Aires - Carlos Alcaraz clamorosamente fuori. Fritz-Paul a Delray Beach: A Delray Beach finale tutta statunitense tra Fritz e Paul A Delray Beach (Atp 250, cemento outdoor) la finale è tra Taylor Fritz e Tommy Paul. Paul ha letteralmente travolto la testa di serie numero 2 ...