ATP Delray Beach 2024 | Taylor Fritz e Tommy Paul si sfideranno per il titolo in Florida

(Di domenica 18 febbraio 2024) Si sono disputate nella notte italiana le semifinali dell’ATP 250 di, appuntamento ormai tradizionale che va in scena nel continente americano. Che il vincitore sia a stelle e strisce lo si sa fin dagli accoppiamenti delle semifinali, riservati a soli USA: andiamo a vedere come sono andate. In quella disputata per prima, che rispetta peraltro le previsioni del tabellone vista la presenza dei numeri 2 e 3 del tabellone,sovverte il pronostico battendo in maniera nettissima Frances Tiafoe. Un 6-2 6-2 in un’ora e poco più che non ammette repliche, in virtù di quattro break ben assestati dal ventiseienne del New Jersey. ATP Rotterdam, HABEMUS N.3! Jannik Sinner domina Griekspoor senza strafare e approda in finale Quanto alla seconda semifinale, invece, contro...