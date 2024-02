Atp Buenos Aires | Bolelli-Vavassori vincono torneo di doppio

L'Argentina Open è un torneo di tennis maschile, facente parte dell'ATP Tour, che si svolge a Buenos Aires, Argentina. Si gioca sui campi in terra rossa del Buenos Aires Lawn Tennis Club, nel quartiere di Palermo, generalmente nel mese di febbraio.

Tennis: Atp di Buenos Aires, Bolelli e Vavassori vincono il torneo di doppio, battuti Granollers e Zeballos: Un altro trionfo azzurro nel tennis. Il duo azzurro composto dal Simone Bolelli e Andrea Vavassori ha vinto il torneo di doppio dell'Atp di Buenos Aires. Gli azzurri hanno battuto la coppia composta d ...