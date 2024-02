ATP Buenos Aires 2024 | Simone Bolelli ed Andrea Vavassori vincono il torneo di doppio!

(Di domenica 18 febbraio 2024) Gli Argentina Opendi tennis si tingono d’azzurro grazie alla vittoria nel tabellone di doppio maschile da parte della coppia numero 3 del seeding, composta dagli italianied: a, sulla terra battuta outdoor in finale viene sconfitto il duo accreditato della prima testa di serie e formato dall’iberico Marcel Granollers e dall’argentino Horacio Zeballos, battuto con lo score di 6-2 7-6 (6) dopo un’ora e quaranta minuti. Nel primo set la coppia azzurra si salva al deciding point del secondo game e poi opera il break, sempre al punto decisivo, nel terzo gioco.dal 3-2otto punti di fila e volano sul 5-2 pesante, poi nell’ottavo gioco vanno sotto ...

L'Argentina Open è un torneo di tennis maschile, facente parte dell'ATP Tour, che si svolge a Buenos Aires, Argentina. Si gioca sui campi in terra rossa del Buenos Aires Lawn Tennis Club, nel quartiere di Palermo, generalmente nel mese di febbraio.

