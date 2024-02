ATP Buenos Aires 2024 | clamoroso Diaz Acosta | batte Jarry e vince l’Argentina Open

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 febbraio 2024) Epilogo a dir poco incredibile dell’ATP 250 di. A trionfare sul campo intitolato a Guillermo Vilas è un nativo della capitale argentina, Facundo, che sovverte in maniera fragorosa il pronostico contro il cileno Nicolas. Finisce 6-3 6-4 in un’ora e 44 minuti, nella festa dei presenti e conche qualche riflessione dovrà farla circa il modo in cui ha disputato questo ultimo atto. Comprensibilmente, all’iniziotrema, e non potrebbe essere altrimenti vista la sua situazione. Le tre palle break per, però, se ne vanno subito ed è l’uomo di casa a procurarsi una chance di fuga. Gli riesce, ed è 3-1. Di fatto, per lui i problemi non esistono più, perché al servizio fila in maniera ...