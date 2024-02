Atletico Madrid | lo stato di forma in vista dell’Inter | flessione e ripresa

(Di domenica 18 febbraio 2024) Manca sempre meno alla sfida tra Inter e, valevole per l’andata degli ottavi di finale della Champions League. Andiamo ad analizzare come la squadra di Diego Simeone arriva alla sfida, con il ritorno alla vittoria dopo qualche risultato altalenante.DI– Inter esi preparano ad affrontarsi in quella che è una sfida valida per l’andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League. Nelle ultime cinque gare la squadra di Diego Simeone ha avuto una leggera: dopo il 2-1 sul Rayo Vallecano, infatti, sono arrivati il pareggio nel derby contro il Real(1-1), la sconfitta nella semifinale di andata di Copa del Rey in casa contro l’Athletic Bilbao (0-1) e la sconfitta in trasferta in Liga contro ...

Il Club Atlético de Madrid, S.A.D., abbreviato in lingua spagnola come Atleti e anche riferito a livello internazionale come Atletico Madrid, è una società calcistica spagnola con sede a Madrid e milita in Primera División, la divisione di vertice del campionato spagnolo di calcio.

Thuram: "Noi calciatori possiamo essere d'esempio per i bambini": L'attaccante dell'Inter Marcus Thuram intervistato ai canali ufficiali dell'Atletico Madrid ha parlato così sul calcio L'attaccante Thuram dell'Inter è stato intervistato a "We love football" ai canali ufficiali dell'Atletico Madrid in vista della sfida di Champions League. ...

Il Baakehir entra nella galassia City: firmato l'accordo con il City Football Group: Il Girona non è una favola, è il Manchester City che nel calcio ha comprato anche le favole (Telegraph) (12 dicembre) In Spagna Barcellona, Real e Atletico Madrid hanno vinto 19 degli ultimi 20 ...

Champions: Inter - Atletico Madrid, arbitra il romeno Kovacs: E' il romeno István Kovács l'arbitro designato dall'Uefa per Inter - Atletico Madrid, gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, in programma martedì prossimo allo stadio San Siro (ore 21). Connazionali gli assistenti Vasile Florin Marinescu e ...