Pablo Barrios Rivas (Madrid, 15 giugno 2003) è un calciatore spagnolo, centrocampista dell'Atlético Madrid.

Atletico, Barrios: 'L'Inter la più forte Lasciateglielo credere, vogliamo un trofeo': Pablo Barrios, centrocampista dell`Atletico Madrid, ha parlato ai microfoni dell`Agencia spagnola EFE, per presentare la sfida di Champions League contro l`Inter.

Barrios non teme l’Inter: «Lasciamo a loro il ruolo di favoriti, su Lautaro spero in una cosa» | OneFootball: Intervistato dall’Agencia EFE, Pablo Barrios, centrocampista dell’Atletico Madrid, si è espresso così in vista della sfida che attende la sua squadra contro l’Inter in Champions League. INTER – «L’Int ...